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SULTANGAZİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TAVANI ÇÖKTÜ- 1

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Sultangazi Hükümet Konağı içinde bulunan Sultangazi Nüfus Müdürlüğü'nün tavanında çökme meydana geldi.

Sultangazi Hükümet Konağı içinde bulunan Sultangazi Nüfus Müdürlüğü'nün tavanında çökme meydana geldi. Nüfus müdürlüğünde işlemlerin yapıldığı sırada alçıpan tavanın çökmesi sonucu panik yaşandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmadığı belirtilirken olay yerinde inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Hükümet Güncel Haberler

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