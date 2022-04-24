SULTANGAZİ'DEN ARAKAN'A YARDIM ELİ... ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ SU KUYUSU AÇTIRDI

SULTANGAZİ 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, Su gibi tertemiz projesi kapsamında temiz içme suyu sorunu yaşayan Arakan'da anlamlı bir adım attı. Öğrenci ve öğretmenlerin desteği ile Arakan'da açılan ve okulun adını taşıyan su kuyusu hizmete girdi.

Sultangazi 75. Yıl Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri; iyilik, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma bilincinin oluşturulması için hayata geçirilen Su gibi tertemiz projesi kapsamında İnsani Yardım Derneği (HAK) organizasyonu ile Arakanlı müslümanlar için su kuyusu açtırdı.

İYİLİĞİ ARADIK VE GÖRMEYE ÇALIŞTIK

Okul müdürü Mehmet Kızılay, Biz şuna inanıyoruz, kötülük her yerde olabilir, görülebilir. Ama iyilik sadece onu arayanlara görünür. Biz de bu iyiliği aradık ve görmeye çalıştık. Bu anlamda öğrencilerimizle beraber Arakan'daki kardeşlerimize elimizi uzatmaya çalıştık dedi.

BİR KÖY HALKI FAYDALANACAK

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Eyüp Ortaç ise, Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerimizden destek alarak, su kuyusu projemizi Arakan'da uygulamaya geçirdik. Bu kuyudan bir köy halkı faydalanacak. Arakan'daki insanların daha çok ihtiyaç halinde olduğunu düşündük. Okulumuzun yardım konusunda birçok noktada, eli her yere değmiştir. Bu kapsamda sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. İleride yine Arakan'da öğrenci ve öğretmenlerimizin desteğiyle kurban kesimi yapacağız. Amacımız, çocuklarımıza iyiliği aşılamak ve insanlara faydalı olmak diye konuştu.

İNSANLIK İÇİN ÖRNEK BİR DAVRANIŞ

Okulun 8-H öğrencilerinden Selin Karahan, mutlu olduklarını ve insanlık için örnek bir davranış sergilediklerini belirtti. 8-H öğrencilerinden Muhammed Abdülsamet Arslan ise, Su insanların en temel hakkı olarak herkesin ulaşması gereken bir şey. Bizler de bu su kuyusunu açarak Arakan'daki insanlara iyilikte güzel bir vesile olduğumuzu düşünüyorum ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel