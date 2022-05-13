Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Sultangazi'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cebeci Gazi Caddesi'nden Kent Ormanı istikametine giden Görkem Dökmetaş idaresindeki 34 DGJ 794 plakalı otomobil, Hüseyin Balıkçı yönetimindeki 34 NA 7153 plakalı kamyonla çarpıştı.
Ardından refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçen otomobil, Osman Şimşek'in kullandığı 06 JMY 02 plakalı araca çarparak durabildi.
Kazada, takla atan otomobilin sürücüsü Dökmetaş ile yanındaki Hatice Erdem araçta sıkışarak yaralandı.
İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel