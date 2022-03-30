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Sultangazi'deki trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Sultangazi'deki trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O-6 bağlantı yolunda Başakşehir istikametine giden 42 GS 402 plakalı otomobil, önünde seyreden 06 AS 711 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, öndeki araçta sıkışan iki kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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