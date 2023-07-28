Sultangazi'deki şehir ormanları hafta sonu ziyarete kapatıldı

Sultangazi'deki şehir ormanları, bugünkü orman yangını nedeniyle hafta sonunda ziyarete kapatıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda çıkan yangın nedeniyle ilçedeki şehir ormanlarının bu cumartesi ve pazar günleri ziyarete kapalı olacağı duyuruldu.

Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda bugün çıkan yangın itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış, yangından 2 hektarlık ormanlık alan etkilenmişti.