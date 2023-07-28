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Sultangazi'deki şehir ormanları hafta sonu ziyarete kapatıldı

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Sultangazi'deki Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda çıkan yangın nedeniyle ilçedeki şehir ormanları hafta sonu ziyarete kapalı olacak.

Sultangazi'deki şehir ormanları, bugünkü orman yangını nedeniyle hafta sonunda ziyarete kapatıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda çıkan yangın nedeniyle ilçedeki şehir ormanlarının bu cumartesi ve pazar günleri ziyarete kapalı olacağı duyuruldu.

Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda bugün çıkan yangın itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış, yangından 2 hektarlık ormanlık alan etkilenmişti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Hacı Bektaş Sultangazi Güncel Haberler

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