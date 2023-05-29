Sultangazi'deki Seçim Kutlamasında Tehlikeli Anlar

Sultangazi'de, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur oylamasının ardından yapılan kutlamalarda işaret fişeği kalabalığın arasına düştü. Ayrıca, araç konvoyuna tutunan bir kişi de tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.

SULTANGAZİ'de, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur oylamasının ardından her ilçede kutlamalar yapıldı. Sultangazi'deki kutlamalar sırasında işaret fişeği kalabalığın arasına düştü.

Seçim sonuçlarının ardından vatandaşlar, Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda toplandı. Seçim kutlaması sırasında, ateşlenen işaret fişeği kalabalığın ortasına düştü. Vatandaşların yanmaktan son anda kurtulduğu ve panik yaşadığı anlar kameralara yansıdı. Seçim kutlaması sırasında araç konvoyundaki bir hafriyat kamyonunun önüne tutunan bir kişi tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Bir başkası ise, tehlikeye aldırış etmeden otomobilin kaputuna tutunarak konvoyda ilerledi.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023