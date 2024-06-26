Sultangazi'deki Sanayi Sitesinde Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Ediyor

Sultangazi'deki Sanko Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesindeki bir işyerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki başka bir iş yerine sıçrayan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.