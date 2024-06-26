Sultangazi'deki Sanayi Sitesinde Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Ediyor
Sultangazi'deki Sanko Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki başka bir iş yerine sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve müdahale sürüyor.
Sultangazi'deki Sanko Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, sanayi sitesindeki bir işyerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki başka bir iş yerine sıçrayan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.