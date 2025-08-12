Sultangazi'de Zabıta Ekiplerinden Kaldırım İşgallerine Denetim

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, yaya ve araç trafiğini etkileyen kaldırım işgallerine karşı denetim yaptı. İşyerlerinin önündeki malzemeler toplanarak, görüntü kirliliği önleniyor.

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda yaya ile araç trafiğini olumsuz etkileyecek kaldırım işgallerine karşı denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçe genelinde yayaların kullanımı için ayrılan kaldırımların iş yerlerince işgal edilmesini önlemek amacıyla sık sık denetim gerçekleştiriyor.

İş yerlerinin önüne konulan malzemelerin yaya ve araç trafiğini etkilemesi durumunda iş yeri sahiplerini uyaran zabıtalar, kaldırımı işgal eden malzemeleri kaldırıyor.

Görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla dükkanların önündeki duba ve flamalar da toplanıyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
