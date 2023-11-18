SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir kadın, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadına ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü ve çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen yayanın yola çıktığı, seyir halindeki otomobilin yayaya çarptığı görülüyor.