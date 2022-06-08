Sultangazi'de yol verme tartışmasında feci şekilde dövüldü - Haberler

SULTANGAZİ'de iddiaya göre, yol verme tartışmasında 2 kişi, kalabalık grup tarafından feci şekilde dövüldü. Saldırganlardan şikayetçi olan Abdullah Taşan, darbedildiği sırada yaklaşık 11 bin dolar para, cüzdanı ve gözlüğünün çalındığını öne sürdü.

Olay, geçen pazar günü saat 22.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Ailesine ait tekstil firmasında çalışan Abdullah Taşan, satış mağazasına götürülecek olan ürünleri almak için firmanın çalıştığı ütü atölyesine gitti. Atölyenin bulunduğu sokağa gelen Taşan, sokakta park yeri bulamayınca aracının dörtlülerini yakarak, sokak ortasında durdu. Atölyenin kapalı olduğunu gören Taşan, atölye sahibini arayarak, beklemeye başladı. Bu sırada sokağa giren bir otomobil sürücüsü iddiaya göre, 'yol verme' nedeniyle Taşan ile tartışmaya girdi. Kısa bir süre sonra sokağa gelen atölye sahibi ise iş yerini açtı. Taşan da iş yerinde bulunan ürünleri araca yüklemeye başladı. Tam bu sırada 'yol verme' tartışmasına giren sürücü, Taşan'a saldırdı. Sürücünün yakınları ve akrabaları olduğu öne sürülen kalabalık bir grup, sokağa gelerek Taşan ve atölye sahibini, tekme, yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdü.

"HER GELEN VURMA NİYETİYLE GELDİ"

"DARP SIRASINDA GASBEDİLDİM"

"ADAMI ÖLDÜRECEKLER"

Yaşanan olay anları ise vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Taşan'ın darbedildiği sırada o anları kaydeden bir mahalle sakinin, 'Adamı öldürecekler' dediği duyuluyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel