Sultangazi'de Yoğun Yağış Sonrası Su Birikintileri Sorunu

SULTANGAZİ'de etkili olan yağışın ardından bazı yerlerde rögarlar taştı, caddede ilerlemeye çalışan araçlar su birikintileri nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağış, Sultangazi'de hayatı olumsuz etkiledi. İsmetpaşa Mahallesi'nde bazı yollar su altında kaldı. Yoğun yağış nedeniyle yol üzerindeki rögarlar tıkandı. Mahalleli kendi imkanlarıyla rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Su birikintisi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar için çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler su birikintilerini tahliye ederek yolda mahsur kalan araçları kurtardı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.