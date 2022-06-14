Sultangazi'de yer altı kabloları alev aldı, minibüs yanmaktan son anda kurtarıldı

SULTANGAZİ'de, yer altı kabloları yandı. Park halindeki kapalı kasa minibüse sıçrayan alevler çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. 2382 ile 2392 sokağın kesiştiği noktada yer altı kabloları yanmaya başladı. Bir anda sokağı beyaz dumanlar kapladı. Alevler park halindeki kapalı kasa minibüse sıçradı. Paniğe neden olan yangına çevredeki esnaflar, yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Yangın, büyümeden söndürülürken, kapalı kasa minibüs de maddi hasar oluştu. Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve enerji şirketi çalışanları sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şerit çekerek çevre güvenliğini sağladı. Enerji şirketinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonrası bölgeye elektrik akışı yeniden sağlandı.

"ZAMANINDA MÜDAHALE ETMESEYDİK ARAÇ TAMAMEN YANARDI"

Demirören Haber Ajansı / Güncel