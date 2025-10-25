Sultangazi'de Yaya Geçidinde Kaza: Sürücü Tutuklandı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan 67 yaşındaki Yılmaz Ermiş'e çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı. Kaza sonrası ağır yaralanan Ermiş hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, yaya geçidindeki kişiye çarparak hayatını kaybetmesine neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Sultangazi Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Ermiş'e (67) dün sabah Selahattin Ö. idaresindeki otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ermiş, kurtarılamadı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Selahattin Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel