Sultangazi'de Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaya geçidinde bir otomobilin çarptığı 67 yaşındaki Yılmaz Ermiş, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, yaya geçidinde bir otomobilin çarptığı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dün sabah, Sultangazi Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Ermiş'e (67), Selahattin Ö. idaresindeki otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ermiş, kurtarılamadı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaza, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel