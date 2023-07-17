Sultangazi'de Yavru Köpeğe Şiddet Uygulayan Şahıs Polis Tarafından Gözaltına Alındı

Sultangazi'de yavru köpeği başına sopayla vurarak yaralayan ve tepki gösterenleri tehdit eden F.S. komşularının şikayeti üzerine polis merkezine götürüldü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan F.S., yavru köpek ise Sultangazi Belediyesi ekiplerince barınağa alındı.

SULTANGAZİ'de, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaralayan ve kendisine tepki gösterenleri tehdit eden F.S. komşularının şikayeti üzerine polis merkezine götürüldü. İfadesi alındıktan sonra F.S serbest bırakılırken, yavru köpek ise Sultangazi Belediyesi ekiplerince barınağa alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sultangazi Güncel Haberler