Sultangazi'de yaşanan kavgalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
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Sultangazi'de Mavi Marmara Parkı'nda ve Cebeci Mahallesi'nde yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İki grup arasında çıkan kavgalarda taraflar birbirine saldırdı. Kavgalar saniye saniye kaydedildi.
İlk Kavga, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Mavi Marmara Parkı'nda çıktı. Aralarında husumet bulunan iki grup parkta buluştu. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Parkta başlayan kavga yola sıçradı. Bazı sürücüler kornalarına basarak, taraflara tepki gösterdi. İkinci kavga ise Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Ara sokakta yaşanan maddi hasarlı kazanın ardından taraflar bir birine girdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavgalar sona ererken o anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.