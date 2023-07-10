Sultangazi'de yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı

Sultangazi'nin üç farklı mahallesinde yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sokak ortasında komşuların tekmeli, yumruklu kavgaları polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, çocukların ve ailelerin bulunduğu parkta çıkan kavgada 2 kişi, hafif şekilde yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde komşu olduklarını öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yine akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 23 sokakta komşular arasında yaşanan kavga da amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, komşu olan tarafların kavgaya tutuştuğu, kadınların ise kavgayı ayırmak istediği görülüyor. Yaşanan her iki kavgada polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

PARKTAKİ KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Bekir Cömert Parkı'nda geride bıraktığımız hafta Cuma günü saat 23.00 sıralarında iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Aile ve çocukların gözleri önünde gerçekleşen sözlü tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek tarafları gözaltına aldı. Kavgada iki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. \t