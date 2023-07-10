Sultangazi'de yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı

Sultangazi'nin üç farklı mahallesinde yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sokak ortasında komşuların tekmeli, yumruklu kavgaları polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, çocukların ve ailelerin bulunduğu parkta çıkan kavgada 2 kişi, hafif şekilde yaralandı.< İsmetpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde komşu olduklarını öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yine akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 23 sokakta komşular arasında yaşanan kavga da amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, komşu olan tarafların kavgaya tutuştuğu, kadınların ise kavgayı ayırmak istediği görülüyor. Yaşanan her iki kavgada polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel