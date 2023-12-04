Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı

Sultangazi'de bir diş kliniğinde ve bir markette gerçekleşen hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kişi diş kliniğine tedavi bahanesiyle gelerek dizüstü bilgisayarı çalarken, başka bir kişi ise markette alışveriş yapma bahanesiyle dört kaşar peyniri çalarak elbisesinin içine sakladı.

Emin YEŞİL-İSTANBUL, SULTANGAZİ'de yaşanan 2 farklı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir diş kliniğine tedavi olma bahanesiyle gelen kişi, masada duran dizüstü bilgisayarı çaldı. Diğer hırsızlık olayında ise başka bir kişi alışveriş yapma bahanesiyle geldiği marketten çaldığı ürünleri elbisenin içine sakladı.

TEDAVİ OLMA BAHANESİYLE GELDİ; BİLGİSAYAR ÇALDI

İlk olay, 1 Aralık Cuma günü Sultançiftliği Mahallesi'ndeki bir diş kliniğinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kliniğe tedavi olma bahanesiyle gelen kişi, bir süre bekleme salonunda oyalandıktan sonra, kapısı açık olan muhasebe odasında kimsenin olmadığını fark etti. Kısa bir süre sonra odaya giren şüpheli, dikkat çekmemek için sandalyeye oturdu. Masanın üzerinde bulunan yaklaşık 50 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayarı yanında bulunan sırt çantasına koyan şüpheli, diş kliniğinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

MARKETTEKİ ÜRÜNLERİ ELBİSENİN İÇİNE SAKLADI

Diğer olay, eski Habibler Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, markete alışveriş bahanesiyle gelen kişi, süt ürünlerinin bulunduğu dolaptaki dört kaşar peyniri çalarak elbisenin içine sakladı. Şüpheli, dikkat çekmemek için dolaptan aldığı bir ürünün ödemesini yaptıktan sonra marketten ayrıldı.