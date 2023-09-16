Sultangazi'de yapılan uygulamada 7 kişi yakalandı

Sultangazi'de gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda 200 polis memuru görev aldı ve farklı suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

SULTANGAZİ'de emniyet ekipleri tarafından 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı. Helikopter ve drone destekli uygulamada 200 polis memuru görev alırken farklı suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün 20.30- 22.30 saatleri arasında "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" gerçekleştirdi. 5 sabit noktada gerçekleştirilen uygulamada 200 personelden oluşan 4 arama ve hareketli uygulama ekibi görev aldı. Denetime helikopter ve drone ile havadan da destek verildi.

Uygulama sırasında 34 umuma açık yer denetlenirken, bin 268 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı. 267 araç, 20 motosiklet incelendi. Yapılan kontrollerde farklı suçlardan hakkında arama kararı bulunan 7 şüpheli ile asker kaçağı 7 kişi yakalanırken 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekipler, 6 araca farklı maddelerden 47 bin 371 lira ceza kesip 3 aracı ise trafikten menetti.