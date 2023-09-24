Sultangazi'de yapılan denetimlerde 2 alkollü sürücüye ceza kesildi

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi. Toplamda 37 bin 984 lira para cezası kesildi.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, SULTANGAZİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan ve suç unsuru taşıyan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 2 alkollü sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. 902 kişinin kimlik kontrolünden geçirildiği, 304 araç ve 65 motosikletin kontrol edildiği denetimlerde, toplam 37 bin 984 lira para cezası kesildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Mahallesi'nde 22 Eylül Cuma günü asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere, aranan ve suç unsuru taşıyan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 902 kişi kimlik kontrolünden geçirildi; 304 araç ve 65 motosiklet kontrol edildi. Uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. 5 aranan şüpheli ve 6 yoklama kaçağı ile 3 şüpheli üzerinde ise, ayrı ayrı 1.30 gram ve 1.10 gram bonzai ile 10 adet narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca, 2 alkollü sürücüye cezai işlem uygulanırken 3 araç da trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 37 bin 984 lira idari para cezası kesildi.