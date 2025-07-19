Sultangazi'de Yangın: Otluk Alandan Gecekonduya Sıçradı
Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde çıkan yangın, otluk alandan bir gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Sultangazi'de otluk alanda çıkıp gecekonduya sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Zübeyde Hanım Mahallesi 1437 Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki bir gecekonduya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel