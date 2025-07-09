Sultangazi'de Yangın Korku Yarattı, İtfaiye Hızla Müdahale Etti

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Sultangazi'de çıkan otluk alan yangını itfaiye ekipleri tarafından yakındaki bir plastik fabrikasına sıçramadan kontrol altına alındı. Olay, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Sultangazi'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakındaki plastik fabrikasına sıçramadan söndürüldü.

Habipler Mahallesi 2718. Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlık bölgeye sirayet etti.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yakındaki plastik fabrikasına sıçramadan söndürüldü.

İtfaiye görevlileri alanda soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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