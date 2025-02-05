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Sultangazi'de Yangın: Gecekondu ve Atölye Kullanılamaz Hale Geldi

Sultangazi'de Yangın: Gecekondu ve Atölye Kullanılamaz Hale Geldi
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Sultangazi'de bir gecekondu ile bitişiğindeki reklam tabelası atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sultangazi'de gecekonduda başlayıp bitişiğindeki reklam tabelası atölyesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zübeyde Hanım Mahallesi 1502 Sokak'taki boş gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikteki reklam tabelası atölyesine sıçradı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Bayrampaşa, Şişli, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, gecekondu ve atölye kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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