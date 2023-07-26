Sultangazi'de Yangın: Evler Tahliye Edildi

Sultangazi'de çıkan yangın ağaçlara sıçradı ve önlem amaçlı 3 ev tahliye edildi. İtfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde saat 15.20 sıralarında boş arazide başlayan yangın ağaçlara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın çıkan alanın yakınında bulunan 3 ev önlem amaçlı tahliye edildi. Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte polis ekipleri de TOMA'larla müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, mahalleli 40 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalan ekiplere, soğuk su ve meşrubat ikram etti.

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