Sultangazi'de Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı
Sultangazi'de eski eşinin kardeşinin oturduğu binayı ateşe veren Bahadır Aslan, mahkeme tarafından tutuklandı. Yangın nedeniyle 7 kişi dumandan etkilendi.
Esentepe Mahallesi 2850. Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında ikamet eden boşandığı eşinin kardeşi Zafer Demir'in bulunduğu binayı ateşe veren şüpheli Bahadır Aslan'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Aslan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sultangazi'de dün, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşinin kardeşinin evinin bulunduğu binanın merdiven boşluğuna yanıcı madde atarak yangın çıkaran Bahadır Aslan, ardından dış kapıyı tutarak bina sakinlerinin çıkışına engel olmuştu.
Çevredekilerin tepkisi üzerine kapıyı bırakan Aslan, olay yerinden kaçmış, yangında 7 kişi dumandan etkilenmişti.
İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek yangını söndürürken, 7 kişi de hastaneye kaldırılmıştı.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu çok sayıda suç kaydı bulunan Aslan, gözaltına alınmıştı.