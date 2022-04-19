Sultangazi'de yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Sultangazi'de yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi

AA - Güncel
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Sultangazi'de yangın çıkan park halindeki servis minibüsü kullanılamaz hale gelirken, yakınındaki 5 katlı binada hasar oluştu.

Sultangazi'de yangın çıkan park halindeki servis minibüsü kullanılamaz hale gelirken, yakınındaki 5 katlı binada hasar oluştu.

Karadeniz Mahallesi 1169 Sokak'ta park halindeki servis minibüsünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

Minibüsteki yangın nedeniyle kaldırımdaki bir ağaç da tutuştu. Büyüyen alevler nedeniyle yanındaki 5 katlı binanın camları patladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, 5 katlı binada hasar oluştu.

AA / Güncel

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