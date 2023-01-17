Sultangazi'de yanan dairede mahsur kalan iki çocuğu mahalleli kurtardı Güncel Haberler İstanbul Sultangazi'de yangın çıkan dairede mahsur kalan iki çocuk, çevredekilerce pencerenin demir korkuluğu sökülerek kurtarıldı. İstanbul Sultangazi'de yangın çıkan dairede mahsur kalan iki çocuk, çevredekilerce pencerenin demir korkuluğu sökülerek kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Sultançiftliği Mahallesi 29. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında oturan yabancı uyruklu kadın, iki çocuğunu evde bırakarak pazara gitti. Evdeki elektrikli sobanın devrilmesiyle yangın çıktı. Dumanları gören mahalleliler, mahsur kalan çocukları kurtarmak için pencerenin demir korkuluğunu söktü. Çevredekiler, dumandan etkilenen çocukları dışarı çıkararak, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Çocuklar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dairedeki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Pazardan dönen anne, çocuklarını göremeyince sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, sakinleştirdikleri anneyi çocuklarının bulunduğu hastaneye götürdü. Kaynak: AA / Güncel Sultangazi Çocuk Güncel Haberler

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