Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı Güncel Haberler Sultangazi'de binanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sultangazi'de binanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sultançiftliği Mahallesi 158. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansta tedavi edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer Sultangazi İtfaiye Güncel Haberler

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