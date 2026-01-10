Haberler

Sultangazi'de hakimiyetini kaybeden sürücü kullandığı araçla refüje çıkarak durabildi

Sultangazi'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, orta refüje çıkarak durabildi. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği araç orta refüje çıkarak durabildi. Kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki aracın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüje çıktı. Yaşanan kaza, seyir halindeki bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
