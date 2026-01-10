Sultangazi'de yağış nedeniyle kontrolden çıkan aracın karıştığı kaza kamerada
Sultangazi'de meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir pikap orta refüje çıktı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de yağış nedeniyle kaygalanlaşan yolda kontrolden çıkan pikabın kaza yapması bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Selçuklu Bulvarı'nda seyir halindeki pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, orta refüje çıkarak durabildi.
Yaşanan kaza başka bir aracın kamerasınca kayda alındı.
Görüntülerde, pikabın kontrolünü kaybederek kayması ve orta refüje çıkması yer alıyor.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel