Haberler

Sultangazi'de yağış nedeniyle kontrolden çıkan aracın karıştığı kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir pikap orta refüje çıktı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de yağış nedeniyle kaygalanlaşan yolda kontrolden çıkan pikabın kaza yapması bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Selçuklu Bulvarı'nda seyir halindeki pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, orta refüje çıkarak durabildi.

Yaşanan kaza başka bir aracın kamerasınca kayda alındı.

Görüntülerde, pikabın kontrolünü kaybederek kayması ve orta refüje çıkması yer alıyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum