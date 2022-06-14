Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs yol ortasında şınav çekti - Haberler

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Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs yol ortasında şınav çekti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs yol ortasında şınav çekti

Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çekti.

Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çekti. TikTok için çekilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

Yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekti. Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaştı. Yabancı uyruklu şahsın, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine videoyu hesabından kaldırdığı öğrenildi.

(Hasan Tik - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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