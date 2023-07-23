Sultangazi'de Yabancı Uyruklu İş Yerine Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kişinin iş yerine saldırarak zarar verdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerindeki kişilere tehdit ve hakaret ettiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kişinin iş yerine saldırarak zarar verdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi'ndeki yabancı uyruklulara ait bir restorana giden Y.K. "Ülkenize gideceksiniz." şeklinde sözler sarf etti.

Zarar vermeye başladığı iş yerindekilere tehdit ve hakaret de ettiği tespit edilen şüpheli, çevredekilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının üzerine olayla ilgili işlem başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Y.K'nin ifadesinde, işsiz ve depresyonda olduğunu, yabancı uyruklu kişinin dükkan açtığını görünce sinirlenip bu şekilde davrandığını söylediği aktarıldı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı olaya ilişkin şüpheli hakkında "tehdit, hakaret ile mala zarar verme" iddiasıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.