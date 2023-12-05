Sultangazi Belediyesi ilçe sakinlerine 3,5 ton balık dağıttı

Sultangazi Belediyesi, hafta sonu ilçedeki 2 noktada vatandaşlara 3,5 ton balık dağıtımı gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda 2,5 ton, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde ise 1 ton istavrit dağıtıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşların yoğun ilgisinden mutlu olduklarını belirterek, "Bu yıl balık sezonu bereketiyle açıldı, öyle de devam ediyor. Sağlık için önemli bir besin olan balığı komşularımızla paylaşmak için sık sık balık dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Elimize balık ulaştıkça dağıtımlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.