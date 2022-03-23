SULTANGAZİ'DE VANA BAŞLIĞINI ÇALDI; SUYUN BOŞA AKMASINA ALDIRMADI - Haberler

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SULTANGAZİ'DE VANA BAŞLIĞINI ÇALDI; SUYUN BOŞA AKMASINA ALDIRMADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANGAZİ'de, yolda yürüyen bir kişi, iş yeri önünde gördüğü pirinç vana başlığını ayağıyla kırıp, çaldı.

SULTANGAZİ'de, yolda yürüyen bir kişi, iş yeri önünde gördüğü pirinç vana başlığını ayağıyla kırıp, çaldı. Vanayla birlikte patlayan borudan sabaha kadar su akarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda bulunan iş yerinin önünde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi, iş yeri önündeki pirinç vanayı görünce durakladı. Cerrahi maskeli kişi, duvar kenarında bulunan vanayı bir süre inceledi. Ardından ayağıyla vurarak, kırdı. Vanayla birlikte su borusu da patladı. Su akmasına aldırmayan şüpheli, pirinç vana başlığını alıp, uzaklaştı. Kırılan musluktan sabaha kadar su akmaya devam etti. Sabah gelen iş yeri sahipleri, yeni vana alıp takarak, suyun akmasını durdurdu.

SULTANGAZİ'DE VANA BAŞLIĞINI ÇALDI; SUYUN BOŞA AKMASINA ALDIRMADI

SULTANGAZİ'DE VANA BAŞLIĞINI ÇALDI; SUYUN BOŞA AKMASINA ALDIRMADI

SULTANGAZİ'DE VANA BAŞLIĞINI ÇALDI; SUYUN BOŞA AKMASINA ALDIRMADI

SULTANGAZİ'DE VANA BAŞLIĞINI ÇALDI; SUYUN BOŞA AKMASINA ALDIRMADI

SULTANGAZİ'DE VANA BAŞLIĞINI ÇALDI; SUYUN BOŞA AKMASINA ALDIRMADI

SULTANGAZİ'DE VANA BAŞLIĞINI ÇALDI; SUYUN BOŞA AKMASINA ALDIRMADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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