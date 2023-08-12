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SULTANGAZİ'de Uyuşturucu Satıcısı Sokak Ortasında Dövüldü

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SULTANGAZİ'de uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi, mahalle sakini grup tarafından sokak ortasında dövüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SULTANGAZİ'de uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi, mahalle sakini grup tarafından sokak ortasında dövüldü.

Cebeci Mahallesi'ndeki olay önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Uyuşturucu madde sattığı öne sürülen şüpheli, mahalle sakini bir grup tarafından yakalandı. Şüpheli sokak ortasında feci şekilde dövüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dövülen kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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