Sultangazi'de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şahıs, bir grup genç tarafından kemer ve yumruklarla feci şekilde darp edildi. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'de 'uyuşturucu satıcısı' iddiasına meydan dayağı

Kemer ve yumruklar ile dakikalarca darp ettiler

İSTANBUL - Sultangazi'de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şahısın yolunu kesen bir grup genç sokak ortasında kemer ve yumruklar ile feci şekilde darp ettiler.

Olay önceki gün Cebeci mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç yakınlarına ücretsiz olarak uyuşturucu madde verdiğini öğrendikleri adamı aynı sokağa geri gelince tekme tokat ve kemerle dövdü. Dakikalarca şahsı darp eden adamlar araya giren mahalle sakinlerine de aldırmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile dayak yiyen adam polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.