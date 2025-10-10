Haberler

Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kilo Madde Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de polis denetimi sırasında durdurulan otomobilde 23 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi'de polis denetimi sırasında durdurulan otomobilde 23 kilo 740 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sultangazi'de 8 Ekim'de sabit yol uygulaması yapıldı.

Denetim sırasında ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 23 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bunun üzerine araçta bulunan E.S. ve H.B. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Trafikten dert yananlara "Halimize şükür" dedirten görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Trafikten dert yananlara "Halimize şükür" dedirten görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.