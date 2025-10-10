Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kilo Madde Ele Geçirildi
Sultangazi'de polis denetimi sırasında durdurulan otomobilde 23 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sultangazi'de 8 Ekim'de sabit yol uygulaması yapıldı.
Denetim sırasında ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 23 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bunun üzerine araçta bulunan E.S. ve H.B. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel