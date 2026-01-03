Sultangazi'de otomobilde uyuşturucu bulunmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Sultangazi'de asayiş uygulamasında durdurulan otomobilde uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan sürücü ile araçtaki zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi ekiplerince yürütülen asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde ?111 bin 864 sentetik ecza, ?200 uyuşturucu hap, 54 gram uyuşturucu maddenin yanı sıra 2 cep telefonu bulundu.

Sürücü O.G. ile araçtaki Y.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli sürücünün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan aranma kaydının olduğu belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.