Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

Sultangazi'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 12 kişi tutuklandı ve çok sayıda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

SULTANGAZİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 12'si tutuklanırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM- Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 4 ay içerisinde gerçekleşen operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda satışa hazır uyuşturucu, iki ruhsatsız tabanca, iki pompalı tüfek ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.