Sultangazi'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine ilişkin Habipler Mahallesi'nde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce, şüpheliler V.A. (62), Ü.A. (33) ve E.G. (44) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 852 gram marihuana, hassas terazi, av tüfeği, pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı, V.A. ve Ü.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.