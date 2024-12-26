Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve bitki ele geçirildi.
Sultangazi'de uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ve uyarıcı madde üretildiği tespiti üzerine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 33,80 gram narkotik madde, 7,35 gram narkotik madde tohumu, saksı içerisinde 3 kök uyuşturucu üretilen bitki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli K.K. (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.