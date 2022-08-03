SULTANGAZİ'DE ÜNİVERSİTE ADAYLARINA ÜCRETSİZ TERCİH DANIŞMA HİZMETİ

Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başladı. Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), üniversite adaylarının bu süreci doğru yönetmesini sağlamak ve onlara yol göstermek adına, ilçenin 6 farklı noktasında ücretsiz tercih danışmanlık ve mentorluk hizmeti sunuyor.

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 tercih döneminde gençlere yol göstermek adına ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. SEDA öğretmenleri, öğrencileri puanları ve ilgi alanları doğrultusunda kendileri için en uygun olabilecek seçeneklere yönlendiriyor. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda SEDA ile başarıya ulaşan öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı SEDA tercih noktasında gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıyor ve mentorluk yapıyor.

'DERSHANE HİZMETİNDEN DAHA KALİTELİ BİR HİZMET SUNUYORUZ'

Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürü Murat Yıldırım, Sultangazi Eğitim ve Destek Akademisi'nin 58 öğretmeni ve bin 700 öğrenciyi barındıran büyük bir eğitim hizmeti olduğunu belirterek, 'Bu proje, hem üniversiteye hazırlanan hem de liselere giriş sınavına hazırlanan gençlerimize tamamıyla ücretsiz ve dershane hizmetinden çok daha kaliteli bir hizmeti sunan bir proje. Her yıl üzerine koyarak ilerlediğimiz, kapasitesini geliştirdiğimiz ve daha çok gencimize hizmet vermeyi amaç edindiğimiz bir proje' dedi.

'İLK 100'DE 2 ÖĞRENCİSİ OLAN DEVASA BİR KURUM HALİNE GELDİK'

Sultangazi Eğitimi Destek Akademisinin bin 700 öğrencisi ve 5 şubesiyle Sultangazi'nin farklı mahallelerinde hizmet verdiğini belirten Yıldırım, 'Biz projemiz kapsamında öğrencilerimizin tamamını sınavlarla buraya alıyoruz. Belli bir kurum kabul sınavını geçtikten sonra buraya kaydımızı yapıyoruz. Yıl boyunca derslerle, etütlerle, kaynak kitaplarla aynı zamanda mentorlük ve yaşam koçluğuyla gençlerimizi sınavlara hazırlamaya çalışıyoruz. Çok şükür bunların meyvelerini de fazlasıyla topluyoruz. Hem LGS sınavında hem de YKS sınavında almış olduğumuz başarılar bizleri çok ciddi anlamda gururlandırıyor. Türkiye 100'üncüsü, Türkiye 234'cüsü, 416'ncısı, 889'uncusu, ilk binde yaklaşık 8 tane öğrencisi, ilk 100'de 2 öğrencisi olan devasa bir kurum haline geldik' diye konuştu.

'YILLIK 35 MİLYON LİRAYA YAKIN KAYNAĞI BELEDİYE BÜNYESNDEN GENÇLERE AKKTARIYORUZ'

Bir dershanenin ortalama maliyetinin 20 bin TL civarı olduğunu belirten Yıldrım, 'Bu rakamlar çerçevesinde biz yıllık 35 milyon liraya yakın kaynağı belediyemiz bünyesinden gençlerimize aktarıyoruz. Biz buraya ekstra olarak bir proje kattık o da şu; mentorlük. Daha önce bizim Sultangazi Eğitim ve Destek Akademimizden mezun olmuş üniversitenin tıp, eczacılık, diş hekimliği, sosyoloji, eğitim fakültesi, hukuk fakültesi bölümlerinde okuyan çocuklarımız aynı zamanda burada gönüllü olarak bulunuyorlar. O bölümleri seçmek isteyen arkadaşlara da aynı zamanda mentorlük yapıyorlar. Onlara nasıl bir üniversite hayatı, nasıl bir üniversite ortamı noktasında bilgi veriyorlar' şeklinde konuştu.

'ÇAPA TIP DÜŞÜNÜYORUM'

Tyt 100'üncüsü Rabia Ceylan, bölüm olarak tıp bölümü düşündüğünü söyleyerek, " Tyt'de 100, sayısalda 2 bin 600 sıralama yaptım. Ama üniversite olarak kararsızdım. Tıp okuyan arkadaşlar var. SEDA'nın kendi öğrencileri yardımcı oldular. Şu an için Çapa tıp bölümünü düşünüyorum, tercihlerime onu yazacağım. Ben bütün gün çalışıyordum, boş bir zamanım yoktu. Bol bol deneme çözerek kendimi devam ettirmeye çalıştım. Çünkü konular bittikten sonra TYT' de yapabileceğim başka bir şey kalmıyor. Burada sene boyunca denemelerle bizi sınava hazırlıyorlar. Onun dışında burada tıp okuyan arkadaşları görünce insanlar daha da bir aşkla çalışıyorlar. Derece yapan öğrencilerin kendisini görünce de ben de orada olacağım diyor insan. Hocalar da sağ olsunlar psikolojik olarak çok destek oluyorlar? dedi.

'HEDEFİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ'

Eşit ağırlık alanında 204'cü sıralamada yer alan Aslı Topçu da, 'Buraya tercih sıralamama uygun hangi üniversite gelir onu öğrenmek için ve biraz da kararsız kaldığım için geldim. Sıralamam eşit ağırlık alanında 204. O yüzden birkaç üniversite beni cezbediyor. Hedefim Boğaziçi İşletme bölümüydü. Ama şu anda vakıf üniversiteleri de ilgimi çekiyor. Burada üniversitelerin benim için hangi avantajları olur, konumları nerededir bu konularda bilgiler veriliyor. Aynı zamanda oralarda okuyan önceki mezunlarımız da burada oluyor. Onlara danışma fırsatım da oluyor. Onlara danışınca da fikirlerim netleşmeye başladı' diye konuştu.

'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ ÖĞRENCİLERİN İSTEKLERİ'

Tercih danışma çadırında görevli öğretmen Özge Koçak, İstanbul Üniversitesi Türk Dili Eğitim Fakültesi mezunu olduğunu belirterek, '6 yıldır Sultangazi Belediyesi'nin öğretmeni olarak çalışıyorum. Şu anda da tercih dönemindeyiz. Burada öğrencilerimizin tercih danışmanlığını yapıyoruz. Gerek eğitim anlamında gerek psikolojik anlamda dönemin başından sonuna kadar öğrencilerimize her alanda destekçi olmaya çalışıyoruz. Sınavlar bitti. Tercih dönemindeyiz. Öğrencilerin sıralamalarına göre hangi bölümler geliyor bunlara bakıyoruz. Tabii ki birinci öncelik şu; öğrencimizin istediği. Bunlarla ilgili tercih danışmanlığı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

'HER 3 ÖĞRENCİDEN 1'İ BAŞARILI İLK 10 BİNLİK DİLİMDE YER ALDI'

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) ile hazırlanan yaklaşık her 3 öğrenciden 1'i, Türkiye'nin başarılı ilk 10 binlik diliminde yer almayı başardı' denildi.