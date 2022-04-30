SULTANGAZİ'DE ÜCRETSİZ AYAKKABI KUYRUĞU

İSTANBUL'da hayırsever iş insanı, yaklaşık 5 bin çift ayakkabıyı ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Ücretsiz dağıtılan ayakkabıları almak isteyen yüzlerce ihtiyaç sahibi, dağıtımın yapıldığı depo önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Sultangazi Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir ayakkabı imalathanesi bugün saat 13.00 sıralarında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ayakkabı dağıttı. Ayakkabı imalatı yapan Rasim Aksoy, her yıl olduğu gibi bu yılda kendi üretimi olan yaklaşık 5 bin çift ayakkabıyı, Ramazan Bayramı öncesinde ücretsiz olarak dağıttı. Ücretsiz ayakkabı dağıtılacağını duyan çok sayıda kişi, depo önünde toplanarak metrelerce kuyruk oluşturdu. Sıraya uyulmaması nedeniyle zaman zaman tartışma çıktı.

Her yıl kendi üretimi olan ayakkabıları, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine dağıtan iş insanı Rasim Aksu, Her yıl burada 5 - 6 bin çift ayakkabı dağıtmaya çalışıyoruz. Normalde bayram dışında da dağıtıyoruz. Önemli olan çocukların yüzünü güldürmek. Çocuk bayramı, çocuklar seviniyorsa bizde mutlu oluyoruz şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel