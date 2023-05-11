Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sultangazi'de trafik tartışması kavgaya dönüştü: Bir kişi feci şekilde dövüldü

Sultangazi'de trafik tartışması kavgaya dönüştü: Bir kişi feci şekilde dövüldü

Güncel Haberler

Sultangazi'de trafikte sürücüler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, sürücülerden biri, 2 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Olay, cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen kişinin 'Yardım edin' diye bağırdığı duyuluyor.

SULTANGAZİ'de iddiaya göre, trafikte sürücüler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, sürücülerden biri, 2 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen kişinin " Yardım edin " diye bağırdığı duyuluyor.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir aracın kırmızı ışıkta geçtiğini fark eden bir başka sürücü kornaya basarak, tepki gösterdi. Araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşı kendilerine tepki gösteren sürücüye hakaret etti. Taraflar arasında sözlü tartışma başladı.  İddiaya göre, aracını park eden sürücü, tartıştığı kişilere doğru koşarak saldırdı. Araçtan inen 2 kişi, kendilerini uyaran kişiyi darbetmeye başladı. İki saldırganın tekme ve yumruklarla darbettiği sürücü yere düştü. İki saldırgan yerde kurtulmaya çalışan kişiyi darbetmeye dakikalarca devam etti. O sırada ' Yardım edin' sesini duyan çevredeki bir kişi, tarafları ayırmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. İki saldırgan, olaya müdahale eden kişiyi de uzaklaştırdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title