Sultangazi'de trafik kazasından sonra çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde aracıyla ilerleyen M.İ, M.G'nin kullandığı araca çarptıktan sonra kaza yerinden kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından aracıyla bir sokağa giren M.İ'yi takip eden M.G'nin bulunduğu araca dışarıdaki bazı kişiler taş ve sopalarla zarar verirken, taraflar arasında kavga çıktı.

Kavgada, M.İ'nin aracındaki U.B'yi bıçakla yaralayan M.G. de darbedildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı U.B'nin hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, M.G. ise ayakta tedavi gördü.

Polis ekipleri, olaya ilişkin M.G. ile aynı araçtaki İ.G. ve M.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.İ. serbest bırakılırken, M.G. ve İ.G. "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.