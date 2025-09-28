Sultangazi'de Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

SULTANGAZİ'de, iddiaya göre TEM Otoyolu'nda hızla giden otomobil, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Kazaya sebep olan sürücü olay yerinden yaya olarak kaçarken, çarptığı otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 ROH 36 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ö.Ö. idaresindeki 34 NA 4577 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü yaya olarak uzaklaşırken, çarptığı otomobilin sürücüsü Ö.Ö. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla otoyolda iki şeridi trafiğe kapattı. Yaralanan Ö.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol ekipler tarafından temizlenirken, kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

2- BAHÇELİEVLER'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN; 2 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, - BAHÇELİEVLER'de 5 katlı binanın zemin katında bulunan oto tamirhanesinde yangın çıktı. Yangın sırasında iddiaya göre, kaynak makinesinde meydana gelen patlama nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, 2 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde çıktı. İddiaya göre, 5 katlı binanın zemin katında bulunan oto tamirhanesinde yükselen alevleri gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PATLAMANIN ARDINDAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri yangın sırasında kaynak makinesinde meydana gelen patlama nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise, oto tamirhanesinin bulunduğu binayı tahliye ederek yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü. Yanan 2 araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.