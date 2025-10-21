Haberler

Sultangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Sultangazi'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde seyir halinde olan S.H. idaresindeki 34 NLM 391 plakalı otomobil, M.S.Y. yönetimindeki 34 PS 6526 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.S.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı

Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Rekabet Kurulu'ndan iki büyük şirkete dev ceza

Rekabet Kurulu'ndan iki dev şirkete rekor ceza
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! 2 ölü, 2 yaralı

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır
Netanyahu resmen itiraf etti: 153 ton bomba attık

Netanyahu ateşkesi ihlal ettiklerini resmen itiraf etti
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Kötü komşu hem traktör hem müze sahibi yaptı

Bir ilginç hikaye! Kötü komşu hem traktör hem müze sahibi yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.