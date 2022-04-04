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Tırtıl sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sultangazi'de yüzlerce tırtılın oluşturduğu ilginç görüntü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sultangazi'de yüzlerce tırtılın oluşturduğu ilginç görüntü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sultangazi Kent Ormanı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, ormanlık alandan peş peşe çıkan tırtıl sürüsü fak etti. Onlarca tırtılın peş peşe gittiği anlar ilginç görüntüler oluşturdu. Görsel şölen oluşturan tırtılların yolcuğu vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(Hasan Tik/ İHA)

Tırtıl sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu

Tırtıl sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu

Tırtıl sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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