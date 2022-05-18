SULTANGAZİ'DE "TIRNAKÇILAR" KAMERADA

SULTANGAZİ'de, bir giyim mağazasına alışveriş yapma bahanesiyle gelen 2 kadın, kasiyeri tırnakçılık yöntemiyle dolandırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kadınlardan birinin dışarı çıktıktan sonra üzerindeki paraları çıkarıp eksik, olup olmadığını anlamak için saydığı görüldü.

Olay, geçen pazar günü saat 19.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'de bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağazada müşteri yoğunluğunun yaşandığı sırada alışveriş yapma bahanesiyle içeri giren iki kadın, kemer reyonun olduğu bölüme yöneldi. Bir süre kemerleri inceleyen ikili, çalışanlara fiyatını sorduktan sonra bir kemeri alarak, kasaya doğru gitti. Bu sırada diğer müşterilerle ilgilenen kasiyerin dikkatini çekmek isteyen kadınlar, aldıkları kemer için pazarlık yapmaya başladı.

Daha sonra kasiyere 200 TL verdikten sonra 180 TL para üstü aldı. Para üstü olarak verilen 100 TL'lik banknotun yırtık olduğunu söyleyen kadınlardan biri, değiştirilmesini istedi. Kasiyer, parayı değiştirdiği sırada kadınlar, indirim yapılmadığından dolayı ürünü almaktan vazgeçtiklerini söyledi. ve para üstünü verip, 200 TL'sini geri istedi. Bu sırada kadın, el çabukluğuyla 50 TL'yi sakladı. Kasiyer, para üstünü alarak, 200 TL'yi geri verdi. Kadının aldığı parayı yanındaki arkadaşına verdiği anlaşıldı. Dışarı çıkan diğer kadın, aldığı para ile birlikte üzerindeki paraları çıkarıp eksik olup, olmadığını anlamak için saydı. İkili daha sonra mağazadan ayrıldı.

Yaşananları anlatan kasiyer Fatmanur Kaygusuz, "Kasada müşteri ile ilgileniyordum. O ara mağazaya iki kadın girdi. Müşteri yoğunluğumuz da vardı. Bu sırada kemer almak istediklerini söyleyip, diğer mesai arkadaşlarıma fiyatını sormuşlar. Arkadaşlarım 20 TL olduğunu söylemişler. Benim yanıma geldiler ve bana da fiyatını sordular. Ben de kemerin fiyatını söyledim. Aldıkları kemerin ücretini ödemek için bana 200 TL verdiler. Ben paranın sahte olacağını düşünerek, gidip patronuma sordum. O da paranın sahte olmadığını söyledi. Kasaya gelerek, kadınlara 180 TL para üstü verdim. Para üstü olarak verdiğim 100 TL'lik banknotun yırtık olduğunu söyleyerek, değiştirmemi istedi. Ben de değiştirdim. O sırada 50 TL almış sanırım. ve ısrarla bana halen kemerin fiyatını sormaya devam etti. Ben de her sorduğunda 20 TL olduğunu ilettim. ve kısa bir süre sonra benimle pazarlık yapmaya başladı. İndirim yapıp yapamayacağımı sordu. İndirim yapamayacağımızı söyledim. Bir yandan da başka bir müşterinin kart üzerinden yaptığı ödeme işlemini yapmaya çalışıyordum. Bu sırada elindeki poşetle iterek pos makinesini düşürdü. Buradaki amacı dikkatimi iyice dağıtmak ve paniğe sokmak. Pazarlık yapmaya da devam ediyordu. O sırada kendi verdiği 200 TL parayı istedi. Ben de o an parasını geri verdim. Yanındaki arkadaşıyla beraber daha sonra dışarı çıktılar. O sırada üzerindeki parayı arkadaşına veriyor. Arkadaşı da dışarı çıkarak, üzerindeki parayı çıkarıp sayıyor" dedi.

Öte yandan yaşanan olay mağazanın güvenlik kamaralarına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel